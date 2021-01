Quando “riprovarci” dopo un aborto spontaneo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, in base a quello che mi ha descritto (aborto spontaneo e successivo controllo regolare in termini di pulizia dell’utero) non mi aspetto che queste nuove perdite possano già rappresentare un ciclo mestruale: dopo un aborto occorre un po’ di tempo per smaltire gli ormoni della gravidanza e un ulteriore lasso di tempo per veder tornare una nuova mestruazione.

Nel suo caso sono trascorse solo 3 settimane, motivo per cui mi immagino che queste perdite di sangue siano in realtà il segnale che le sue ovaie stanno cercando di ovulare. Le direi quindi di non avere timori sulla salute del suo apparato riproduttivo e di proseguire con fiducia nell’osservazione di questi sintomi (muco cervicale e sensazione a livello intimo in primis) che rispecchiano fedelmente l’andamento dei suoi ormoni femminili.

Se volesse approfondire l’argomento, mi permetto di suggerirle di imparare i metodi naturali (ad esempio il metodo dell’ovulazione Billings o il metodo sintotermico): sono un ottimo strumento sia per cercare la gravidanza, sia per tenere d’occhio la propria salute in ambito ginecologico.

Le confermo che può proseguire nella ricerca della gravidanza e a tal proposito le ricordo che sarebbe utile assumere acido folico (1 compressa da 400 microgrammi al giorno lontana da the e latticini) per tutto il periodo della ricerca e almeno nel primo trimestre di gravidanza.

Spero di esserle stata di aiuto, a risentirci presto con buone nuove!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto