Quando sarà il mio periodo fertile?

Una domanda di: Serena

Salve io e il mio compagno siamo alla ricerca di un bimbo. Le mestruazioni dovrebbero arrivarmi il 18 ho dei dolori da circa una settimana al basso ventre vado spesso in bagno ed è aumentato l’appetito, soltanto che il 6 settembre fino all’8 settembre ho avuto delle perdite di sangue ma non continue come il flusso mestruale quindi ho fatto il test precoce oggi e risulta negativo, secondo lei queste perdite erano mestruazioni? Quando sarà il mio prossimo periodo fertile (il mio ciclo va dai 30 ai 31 giorni)?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

l’ovulazione si verifica a circa metà del ciclo, ma il periodo fertile inizia circa sei giorni prima: lo esprime la presenza del muco fertile, una secrezione trasparente, elastica, inodore che viene prodotta allo scopo di favorire gli spermatozoi nel loro camino verso le tube, dove avviene il concepimento. Stando a quanto mi riferisce il suo prossimo periodo fertile dovrebbe essere circa il 28 settembre, e l’ovulazione circa il 3 ottobre. Se le mestruazioni dovessero tardare le conviene ripetere il test di gravidanza. In generale, le consiglio di sottoporsi a un controllo ginecologico per verificare la causa delle perdite di sangue così lontane dalla data in cui dovrebbero arrivare le mestruazioni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto