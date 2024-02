Quando si può cominciare la “pillola” dopo un’IVG?

Una domanda di: Leila

Io ho effettuato un IVG con misoprostolo l’11/02. Ad oggi passata una settimana ho ancore delle perdite minime, volevo sapere se sono ancora in tempo per prendere la pillola contraccettiva in quanto ho appena saputo che si potrebbe prendere il giorno stesso della somministrazione del misoprostolo. O devo aspettare la prossima mestruazione?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora, la pillola in effetti può essere presa il giorno stesso dell'interruzione farmacologica della gravidanza se è stata somministrato, come nel suo caso, il misoprostolo che è un analogo della prostaglandina. Bisogna invece attendere due giorni se l'interruzione è stata indotta con la pillola RU486, che è un antiprogestinico. A questo punto le consiglio di attendere l'arrivo delle mestruazioni e di iniziare, come indicato dalle aziende produttrici, ad assumere la pillola il primo giorno di flusso mestruale. Nel frattempo dovrà usare un contraccettivo di barriera, perché anche nei giorni che precedono l'arrivo della mestruazione esiste la possibilità di avviare una gravidanza. Cordialmente.