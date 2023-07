Quando si può mettere l'”anello” dopo un’IVG?

Una domanda di: Francesca

Le scrivo per chiederle quando è possibile cominciare con l’anello contraccettivo post IVG. Nel caso non avessi iniziato il giorno stesso dell’intervento,

sono ancora in tempo per iniziarla i giorni dopo? O a questo punto bisogna aspettare per forza l’arrivo delle mestruazioni?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, è preferibile aspettare il primo giorno della mestruazione successiva all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Non dimentichi comunque che 20 giorni dopo aver effettuato la procedura farmacologica è opportuno fare un test di gravidanza per verificare il buon esito del trattamento nonché il controllo clinico ecografico. Entrambi gli acecrtamenti sono necessari per essere sicuri che non vi siano piccoli residui all’interno della cavità uterina. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto