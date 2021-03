Quando si vede l’embrione con l’ecografia?

Una domanda di: Veronica

Sono in teoria alla 5a settimana di gravidanza + 5 giorni, con cicli

sempre irregolari. Ho fatto un’ecografia e si vede soltanto la camera

gestazionale. Sarà normale che ancora non si veda nulla?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

se ha cicli irregolari ci si poteva aspettare che non si sarebbe visto nulla prima dell’inizio della sesta settimana

, come sono certo le abbia spiegato il collega che ha effettuato l’ecografia. E’ infatti possibile che la sua gravidanza sia indietro di una settimana e anche più rispetto al calendario ostetrico che considera le settimane a partire dalla data d’inizio dell’ultima mestruazione. In generale, su un ciclo regolare di 28 giorni, di norma la camera (o sacco) gestazionale si vede in ecografia verso la fine della quinta settimana (circa 5 settimane + 4/5 giorni).

Il sacco vitellino, che è la prima struttura che si evidenzia all’interno della camera, si può vedere invece a sei settimane, mentre tra la sesta e la settima settimana si vedono generalmente camera gestazionale, sacco vitellino, embrione e cuore che batte. Questo ripeto ipotizzando un concepimento avvenuto al 14mo giorno del ciclo (che si conta a partire dalla data d’inizio dell”ultima mestruazione). E’ ovvio che se il concepimento è avvenuto più avanti rispetto alla data presunta tutto slitta di conseguenza. Con cordialità.

