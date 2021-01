Quando sono rimasta incinta?

Una domanda di: Raffaella

Ho fatto le analisi del sangue oggi 20 dicembre e risulta che sono incinta tra la quinta e la sesta settimana, è possibile così risalire al periodo di concepimento?

Gentile signora, dalle analisi del sangue non è possibile risalire al periodo del concepimento. Come avrà visto c’è una grande variabilità nei valori della beta-hCG. Qualche informazione in più l’avrà con la prima ecografia quando il ginecologo, misurando la camera gestazionale e le dimensioni del feto, insieme all’informazione sulla data dell’ultima mestruazione, potrà essere un pochino più preciso. Certo è che se i rapporti sessuali sono stati molto ravvicinati diventa complicato stabilire quale tra questi ha portato al concepimento. Con cordialità.

