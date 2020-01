Quando sono rimasta incinta?

Una domanda di: Piz

Sono incinta di 11 settimane e 5 giorni. Ultima mestruazione 26 ottobre . Ho avuto rapporti il 28 ottobre, l’otto e il 10 novembre.

Ho fatto l’ultima eco a 11 settimane + 3 giorni e il fagiolino era 5 centimetri.

Vorrei sapere quando ho concepito.



Bruno Mozzanega

Gentile signora,

sia il rapporto dell’8 sia quello del 10 novembre sono avvenuti nel periodo fertile.

Se lei riconosce il muco fertile è in grado lei stessa di sapere con esattezza se entrambi i giorni fossero fertili o se, al contrario, il 10 fosse già successivo alla scomparsa del muco filante, che coincide con la fine del periodo fertile. Se invece lei avesse cicli tendenzialmente lunghi, di 30 o più giorni, allora il 10 sarebbe maggiormente indiziato e forse l’8 il muco non sarebbe stato ancora filante.

Con cordialità.



