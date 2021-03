Quando una gravidanza in seguito a un aborto?

Una domanda di: Alessandra

Mi trovo di nuovo qui per aggiornarla sulla mia situazione: a 11 settimane più 3 giorni ho avuto un aborto

spontaneo. Dopo che sembrava che l’embrione si fosse ripreso da bradicardia

e la camera gestazionale che era piccola finalmente fosse di dimensioni

normali, ho perso il mio piccolo. Una settimana prima di espellerlo

naturalmente, ho iniziato con perdite ematiche costanti e poi, dopo l’espulsione,

ho continuato con un vero e proprio ciclo. La mia domanda è: se l’aborto è

avvenuto naturalmente, posso cercare subito una gravidanza? Grazie.

Dottoressa, attendo una sua (come sempre rincuorante) risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Buongiorno Alessandra, mi rincresce che la sua gravidanza si sia interrotta proprio alla fine del primo trimestre, quando ormai sembrava aver passato la fase più critica… E’ un dolore grande quello che si prova, lo so bene e le sono vicina: come dice il proverbio “i figli sono pezzi del nostro cuore” e anche per questo è così difficile separarcene. Sono certa che lei e il suo compagno lo affronterete nel modo migliore, facendovi forza a vicenda.

Capisco che lei desideri affrontare nuovamente l’avventura di una gravidanza e le posso dire che dal punto di vista medico in teoria non ci sono controindicazioni a cercarla dato che l’aborto è stato completo e non ha richiesto l’esecuzione del raschiamento uterino.

Non so se per lei fosse la prima gravidanza o magari avesse già avuto un aborto in precedenza…se così fosse, sarei dell’idea di aspettare a ricercare il concepimento nuovamente per fare degli approfondimenti attraverso degli esami del sangue, in modo da capire se ci siano degli ostacoli ad una nuova gravidanza (mi riferisco allo screening trombofilico, eseguibile in donne con almeno due aborti spontanei pregressi).

Vi auguro di poter presto realizzare il vostro sogno di diventare genitori, magari anche grazie all’aiuto del vostro angioletto in Paradiso…

A presto, forza e coraggio.



