Quando un’altra gravidanza, dopo un aborto spontaneo?

Una domanda di: Elena

Il giorno 24 febbraio ho avuto un aborto spontaneo senza raschiamento. La settimana successiva dopo che erano finite le perdite, ho fatto ecografia di controllo, tutto ok utero pulito e ovaie a posto. Ho fatto anche le beta hcg per vedere se i valori si erano abbassati ed erano 4.35.

Circa 15 giorni dopo l’aborto ho avuto perdite bianche e lattiginose, presumo si trattasse dell’ovulazione.

Ad oggi 27 marzo, non mi sono arrivate le mestruazioni, è normale? Ogni tanto ho qualche dolore al basso ventre ma niente di particolare.

Cosa può essere? Ma posso riprovare per un’altra gravidanza?

Grazie tante in anticipo



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la prima mestruazione dopo un evento abortivo frequentemente risulta irregolare. Deve dare tempo alle ovaie di riprendere il corretto sincronismo (generalmente ci vogliono alcune settimane), per rivedere la mestruazione regolare.

Dal punto di vista della ricerca di un nuovo concepimento non vi sono controindicazioni particolari all’eventualità di riuscirci rapidamente, il prima possibile dopo l’aborto, pertanto le faccio i miei migliori auguri di farcela. L’aspetto con buone nuove, allora. Cordiali saluti.

