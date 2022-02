Quando viene ricalcolata la data del parto?

Una domanda di: Paola

Perché e in quali casi viene ricalcolata la data presunta del parto (DPP)? E con quali esami? Translucenza nucale ed ecografia morfologica? Grazie.



In linea teorica, l’ovulazione avviene intorno al 14º giorno di un ciclo (intervallo tra l’inizio di una mestruazione e l’inizio di quella successiva) che mediamente è di 28 giorni. In ambito ostetrico, le 40 settimane di gravidanza si conteggiano a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione: la data presunta del parto viene, di conseguenza, identificata al termine della 40ma settimana. Ovviamente, l’ovulazione (e quindi il concepimento) può avvenire qualche giorno prima o qualche giorno dopo il giorno ipotizzato. L’ecografia permette di capire se la gravidanza è più indietro o più avanti rispetto a quento calcolato teoricamente: quando questo scarto supera i sette giorni la gravidanza viene ridatata, così è possibile che l’ecografia permetta di stabiulire che una gravidanza alla 10ma settimana secondo il calcolo ostetrico sia invece per esempio all’11ma settimana oppure alla nona. Difficilmente lo scarto è superiore di una settimana, anche se in linea teorica potrebbe accadere. La datazione e l’eventuale ridatazione vengono effettuate grazie all’ecografia. La datazione viene fatta una sola volta e non può essere modificata successivamente, perché è questo l’unico modo per poter valutare eventuali anomalie (per difetto o per eccesso) nella crescita del feto. Con cordialità.

