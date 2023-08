Quanta vitamina D a bambini di 7 e 9 anni?

Una domanda di: Giorgia

Volevo chiedere se è possibile far assumere ai miei figli di 9 e 7 anni 1000 UI al giorno di vitamina D o se la dose è troppo eccessiva vista

l’età. Da precisare che non hanno molta esposizione solare e se capita sempre con protezione 50 + Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

in linea di massima la vitamina D dovrebbe essere assunta attraverso l’esposizione alla luce regolare e giornaliera di circa mezz’ora. Tanto basta per ottenere un buon livello di vitamina D. Anche l’assumere uova, merluzzo, salmone e funghi migliora i livelli di vitamina. Se poi per vari motivi tra cui la protezione alta per il sole, impediscono quello che ho detto sopra, l’integrazione utile giornaliera è di 600 unità. Cordialmente.



