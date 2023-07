Quante ore un lattante può stare senza far pipì?

Una domanda di: Ester

Salve, da ieri sera alle 20.30 fino adesso che sono le 04.00 di notte ho notato che il pannolino della mia bimba di 4 mesi è asciutto. Lei è allattata esclusivamente al seno. Non presenta altri sintomi, tipo febbre o pianto. Mi devo preoccupare? Quante ore può stare un neonato senza far pipì?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

mediamente dovrebbe esserci un pannolino bagnato entro le 8-12 ore; forse il caldo e il fatto di attaccarsi meno al seno potrebbero incidere sulla assenza di diuresi, specie se si considera che la piccola sembra stare bene nel complesso. Verifichi che faccia pipì nelle prossime ore, ma se non dovesse acacdere contatti il suo pediatra. Nel frattempo, comunque, cerchi di attaccarla al seno o di darle sorsi di acqua fresca. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto