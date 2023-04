Quante probabilità di essere incinta?

Una domanda di: Arianna

Salve ho avuto un cesareo 10 mesi fa. Con mio marito facciamo molta attenzione ma 5 giorni fa si è rotto il preservativo…. E proprio 5 giorni prima del ciclo…. Quante possibilità ci sono che sia rimasta incinta?



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora sono un medico, non un indovino. Non mi dice quanti anni ha, non mi dice se allatta, non mi dice la lunghezza del suo ciclo mi è un po’ difficile darle delle percentuali. Se le mestruazioni arriveranno (ma sono già tornate dopo il parto?) può stare tranquilla altrimenti faccia il test di gravidanza tra 15 giorni. Cordialmente.

