Quante probabilità di gravidanza a 43 anni?

Una domanda di: Giulia

Ho 43 sono due mesi che ho rapporti completi tutti i giorni ma non resto

incinta. Il mio ciclo è puntuale che probabilita ho di rimanere incinta?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

a 43 anni le probabilità di ottenere una gravidanza di una donna fertile, di coppia fertile, con rapporto nel giorno dell’ovulazione è tra il 3-5 per cento. Non sono dunque alte, ma l’eventualità non è impossibile. Con cordialità.

