Quanti carboidrati al giorno durante la gravidanza?

Una domanda di: Veronica

Sono incinta di dodici settimane. Premetto che parto da un peso di 50 chili e sono alta 1,64, sto cercando di fare attenzione al diabete

gestazionale. Non mangio nessun tipo di dolce, non riesco perché mi fanno venire la nausea, ma in compenso mangerei focaccia tutti i

giorni. In famiglia ho mio papà che ha il diabete da pochi anni (dopo una vita di eccessi), io ho sempre cercato di fare attenzione. La mia

domanda è: quanti carboidrati possono essere consumati tranquillamente in un giorno? A colazione ho mangiato dei corn flakes con il latte, a

pranzo dei tortellini con il sugo e adesso come spuntino un pezzo (non grande, un quarto grosso modo) di focaccia. Durante il giorno faccio

anche delle camminate, non sto ferma. Se mangio la pasta ė opportuno che io eviti la focaccia? Se non mangio pasta in una giornata a volte ne mangio un pezzetto anche a colazione, con della spremuta d’arancia… A cena faccio un’insalata mista con della mozzarella, cerco di mangiare abbastanza equilibrato… vi ringrazio per la

risposta e per la vostra disponibilità.





Rosa Lenoci Rosa Lenoci

Cara Veronica,

è comprensibile che tu voglia prestare attenzione alla tua alimentazione durante la gravidanza, soprattutto per prevenire il diabete gestazionale

considerato anche la familiarità. È importante seguire una dieta equilibrata e controllare l’assunzione di carboidrati ma soprattutto

evitare quelli semplici, ossia i dolci (cosa che tu fai). In generale, per le donne in gravidanza, si consiglia un apporto di

carboidrati che varia dal 45 al 60% dell’apporto calorico totale giornaliero. Questo significa che se una donna in attesa consuma, ad

esempio, 2.200 Kcal al giorno, tra 990 e 1.320 Kcal dovrebbero provenire dai carboidrati. Poichè un grammo di carboidrati fornisce 4 Kcal, ciò si

traduce in circa 247 – 330 grammi di carboidrati al giorno, tutto ciò, però, può variare in base alle esigenze personali e alla situazione

specifica ed è per questo che è sempre importante confrontarsi con un medico o un nutrizionista per definire un piano alimentare personalizzato.

Per quanto riguarda i tuoi pasti, cerca di bilanciare i carboidrati con proteine e grassi sani, che possono aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Se mangi la pasta, potrebbe essere utile limitare la focaccia e viceversa, per evitare un eccesso di carboidrati in un singolo pasto.

Le camminate sono un’ottima idea e possono aiutarti a gestire meglio i livelli di zucchero nel sangue. Assicurati di monitorare il tuo stato di

benessere e parla con il tuo medico per eventuali aggiustamenti nella tua dieta.

Infine, continua a mantenere un’alimentazione equilibrata, come stai già facendo, ma elimina le verdure crude, come l’insalata, per il rischio

Toxoplasmosi e Listeriosi. La mozzarella (da latte pastorizzato) a cena può andar bene ma ci sono anche altri alimenti proteici che puoi includere, come le carni magre, il pesce, le uova e i legumi. Le proteine sono fondamentali durante la gravidanza, poiché supportano la crescita e lo sviluppo del tuo bambino e aiutano a mantenere stabili i

livelli di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di picchi glicemici.

Ti auguro una gravidanza serena e in salute.

