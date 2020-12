Quanti cicli di clomifene citrato?

Una domanda di: Pamela

Tra 2 mesi avrò 39 anni sono già madre di due ragazzine ormai, e stiamo cercando una terza gravidanza. Lei quanti cicli di Clomid

consiglierebbe?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

il Clomid è un farmaco che ha vantaggi e svantaggi (per esempio, riduce la qualità del muco cervicale e dell’endometrio). Ha indicazione nella cura della anovulazione da micropolicistosi ovarica. Non ha senso usarlo a caso, senza precisa valutazione del ginecologo curante. Si consiglia comunque di non superare i 4-6 cicli di utilizzo. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

