Quanto deve aumentare di peso un lattantino?

Sono la mamma di un bimbo di 3 mesi compiuti. Volevo chiederle se i grammi al mese che devono prendere i neonati devono essere

sempre gli stessi? Le spiego: mio figlio è nato a settembre, tra ottobre e novembre ha preso circa 900 grammi (solo con il mio latte) mentre tra

novembre e dicembre ne ha presi 450: è giusto oppure ha preso troppo poco nell’ultimo mese?

Io so (per studi fatti) che i grammi che i bambini devono prendere al mese sono molto variabili ma compresi tra i 400 e gli 800 grammi al mese.

Sto allattando a richiesta e devo dire che mi sto trovando bene: mio figlio piange perché ha fame solo la mattina appena sveglio (la notte non si

sveglia per mangiare), sta facendo i suoi progressi motori e io penso che se avesse fame piangerebbe di continuo…

Si addormenta al seno dopo aver mangiato. Lui pesa 5,1 kg (alle dimissioni era 2,9 kg) ed è 60 cm di lunghezza.

Aspetto con ansia un vostro gentile riscontro visto che sto iniziando a farmi problemi per quanto riguarda il suo peso.



Gentile signora,

normalmente la crescita di un bambino di 3 mesi si aggira sui 150 grammi a settimana, ma come giustamente ha detto anche lei, ci sono variabili individuali che intervengono a modificare l’incremento medio che ci si aspetta. Spesso succede che la crescita non sia più regolare, ma a strappi, per cui per 15 giorni potrebbe crescere 240 grammi, poi nelle due settimane successive invece molto di più, diciamo 400 grammi.

L’importante è il benessere generale, ovvero che il bambino appaia vivace reattivo e non abbattuto e lamentoso, e che faccia pipì abbondantemente, cosa che si riscontra in base a quanto sono inzuppati i pannolini e a quante volte è necessario cambiarli. Se però sembra crescere sempre poco, il pediatra curante, che ben conosce la storia del bambino saprà darle le giuste indicazioni. Sono certo che lei sottoponga suo figlio a controlli regolari dal pediatra, quindi direi che possiamo stare tranquilli perché la situazione è monitorata. Cari saluti.



