Quanto formaggio e quanto prosciutto a 19 mesi?

Una domanda di: Michela

Ho due domande da porvi: quanto formaggio può mangiare alla settimana un bambino di 19 mesi, tenendo presente che non beve latte e mangia mezzo yogurt al giorno? Quante fette di prosciutto senza nitriti né polisfosfati si possono dare alla settimana?



Gentile signora, i formaggi dovrebbero comparire in due porzioni settimanali in quantità variante dai 30 ai 60 grammi in base alle calorie fornite (notoriamente il formaggio parmigiano stagionato è più calorico di una ricottina).

Se il bambino assume poco yogurt e niente latte, si possono aumentare le dosi, però bisogna ricordare che i formaggi non sono solo delle fonti proteiche , ma contengono anche grassi, Sali minerali, come del resto il latte e lo yogurt. Direi che una porzione in più di formaggi potrebbe in parte equilibrare la carenza di proteine e grassi proveniente dalla assenza di latte.

Ricordi che l’assenza di latte porta a scarsa assunzione di calcio, per cui si può implementare l’assunzione di acqua ricca in questo minerale. Mediamente i 20 grammi di prosciutto cotto sgrassato e senza polifosfati corrisponde ad una fetta. Tre fette di prosciutto alla settimana sono quelle che potrebbero essere utilizzate per una porzione di origine proteica come alternativa a carne di pollo o a formaggi, ecc.È ovvio che questa quantità prevede una rotazione equilibrata con altri piatti dove appunto sono presenti fonti alimentari proteiche.

Se poi si è in vacanza e una scampagnata prevede panini imbottiti, il prosciutto cotto può essere utilizzato più spesso in sostituzione di altra fonte proteica.

Difficile invece prevedere una dose massima settimanale indipendente da un discorso di alimentazione sana ed equilibrata. Con cordialità.

