Quanto si devono attendere le mestruazioni dopo un aborto spontaneo?

Una domanda di: Anna

Ieri ho effettuato una seconda ecografia a 7+5 dove si è presentata di nuovo la camera gestazionale vuota, il mio ginecologo dice di aspettare il ciclo che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, volevo capire se l’attesa sarà lunga e qual è il limite massimo per poter procedere poi a raschiamento. Vorrei chiudere questa storia il prima possibile.





Gentile signora,

se la camera gestazione non verrà espulsa da sola, come dovrebbe accadere a breve, si potrà provare una terapia medica oppure ricorrere ad un piccolo interventino in sedazione, dipende dal protocollo che segue il suo ginecologo. Le consiglio quindi di ricontattarlo per avere indicazioni sul da farsi ed eventualmente effettuare un altro controllo per verificare bene la situazione. In generale, non si può dire con certezza dopo quanto tempo da un aborto spontaneo la mestruazione si ripresenta. Con cordialità.

