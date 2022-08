Quarta dose: può essere pericolosa dopo aver contratto la CoVid-19?

Una domanda di: Valentina

Ho 33 anni e sono operatrice sanitaria. Ho effettuato le prime due dosi di vaccino anti CoVid con Pfizer ad aprile 2021. Terza dose con Moderna a dicembre 2021. Ad aprile 2022 ho avuto l’infezione CoVid. Poche settimane fa, ad inizio agosto, mio marito ed entrambi i miei figli hanno avuto l’infezione CoVid con febbre alta, tosse forte e raffreddore. Io dopo qualche giorno ho sviluppato gli stessi sintomi ma nonostante abbia fatto tantissimi tamponi (per 8 giorni ne ho fatto uno al giorno) sia fai da te che in farmacia sono risultati sempre negativi. Poiché la mia sintomatologia è stata identica a quella dei miei familiari, ipotizzo che io abbia avuto l’infezione per la seconda volta. Poiché peró non ho potuto ufficializzarlo (tamponi sempre negativi), e poiché in quanto operatrice sanitaria è verosimile che a ottobre circa dovrò fare la quarta dose, mi chiedevo se è rischioso farla avendo avuto 4 mesi fa l’infezione da coronavirus e adesso una seconda probabile infezione, e avendo già 3 dosi di vaccino. So che una quarta dose sarà inutile per me, ma siccome sarò obbligata presto o tardi a farla, mi chiedevo se potesse essere anche dannosa o solamente inutile in quanto se fosse dannosa piuttosto mi faccio sospendere dal lavoro ma non ho intenzione di rischiare la mia salute. Grazie.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco Gentilissima signora,

premetto che molto probabilmente anche per i sanitari la quarta dose non sarà obbligatoria ma solo raccomandata, quindi i suoi dubbi non avranno ragione di sussistere: potrà a questo punto essere libera di decidera se effettuarla o no. Comunque sia, ritengo che dopo 4 mesi da un'infezione Covid-19 un richiamo possa essere fatto senza correre rischi. Con cordialità.