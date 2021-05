Quarta gravidanza dopo tre cesarei: davvero è meglio interromperla?

Una domanda di: Stefania

Sono alla nona settimana, ho 41 anni, ed è la mia quarta gravidanza.

Dovrò fare il quarto parto cesareo se porto avanti la gravidanza, il terzo è

stato 9 anni fa.

Sto bene di salute, nessuna patologia, esami del sangue perfetti, ma mi hanno

consigliato di interrompere questa gravidanza perché i rischi per me e per

questa creatura sono troppi.

Lei cosa ne pensa.

La ringrazio anticipatamente.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora, la problematica che solleva è molto complicata. Sicuramente, un 4° cesareo prevede dei rischi operatori difficilmente quantificabili. Dipende da come sono state le guarigioni dei cesarei precedenti e dalla abilità dell’operatore. Di quarti cesarei ne ho fatti e visti e, fortunatamente, la mia esperienza è sempre stata positiva. Nel corso della gravidanza in teoria il rischio maggiore potrebbe essere la rottura d’utero, ma anche qui le statistiche non dicono che c’è un rischio significativamente più alto rispetto a chi di cesarei ne ha fatti 1 o 2. Credo che nessuno possa dirle che tutto andrà bene o che tutto andrà male. Sicuramente nella scelta conta molto anche l’aspetto psicologico e il valore che la sua etica personale dà all’esserino che ha in utero. Cari saluti.



