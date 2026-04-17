Quarta gravidanza in progetto per avere una figlia femmina

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/04/2026 Aggiornato il 17/04/2026

A ogni nuovo concepimento, le probabilità di avere un maschio oppure una bambina sono uguali a quelle delle gravidanza precedenti, quindi è possibile che dopo tre maschi (o tre femmine) anche il quarto bambino sia dello stesso sesso dei fratellini.

Una domanda di: Adriana
Salve, vorrei avere informazioni per poter scegliere di fare il mio quarto cesareo. Ora sono in gravidanza al 7° mese però vorrei fare la quarta per vedere se esce la femmina (ho un forte desiderio difficile da rinunciare). Mi hanno parlato dei rischi di una rottura del mio utero e della morte immediata della creatura oltre che alla mia e volevo altre risposte. Con questa 3^ gravidanza mi hanno detto che ho il diabete gestazionale: potrebbe non aiutare? E se volessi avere la quarta quanto tempo dovrei aspettare per riprovare? La ringrazio in anticipo.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara Adriana,
il quarto cesareo è possibile anche se sappiamo che può esporre a dei rischi che dovrà valutare con il suo ginecologo curante. Anche per quanto riguarda "dopo quanto dal terzo cesareo riprovare", dovrà confrontarsi con il suo medico: tutto dipende da come e in che tempi l'utero guarirà. In relazione al diabete gestazionale non è cosa da poco quindi mi immagino che lei sia seguita in maniera attenta dal suo curante perché la condizione espone a tanti pericoli sia lei sia il bambino e anche questo credo le sia stato detto. Tenga comunque presente che non è affatto certo che il suo quarto bambino sia una femmina. A ogni nuovo concepimento si ripresentano infatti le identiche probabilità di avere un maschio oppure una femmina, quindi in una ipotetica quarta gravidanza lei potrebbe di nuovo avere un maschietto: del resto non sono rare le famiglie con quattro, cinque o addirittura ancora di più figli dello stesso sesso ... Cordialmente.

Quarta gravidanza in progetto per avere una figlia femmina

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