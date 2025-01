Quarta gravidanza: si può cercare dopo tre cesarei, con aderenze e altri problemi?

Una domanda di: Valeria

Ho affrontato 3 cesari di qui l’ultimo con anestesia totale perché avevo le piastrine basse (come tutte le altre volte) però nell’ultimo non siamo riusciti

a farle alzare. Poi ci sono state delle aderenze, perdevo un po’ di sangue.

Ma alla fine tutto bene….. eventualmente dovessi decidere per una 4^ gravidanza? Cosa comporterebbe? Grazie per il consiglio.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Cara signora,

una quarta gravidanza con queste premesse comporterebbe un grosso rischio anche per la sua vita. Dunque la sconsiglio. Cordialmente.

