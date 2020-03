Quarto cesaeo: quali pericoli?

Una domanda di: Giusy

Sono un po’ preoccupata perché sono incinta del quarto figlio…

visto che ho fatto dei cesarei, i miei figli hanno uno 16 anni, uno 14 anni e l’ultimo 10 mesi. La mia preoccupazione è il parto così ravvicinato: potrebbe accadermi qualcosa di brutto? Ho paura non sono tranquilla sono di quasi 7 settimane e contraria all’aborto e per adesso solo io e mio marito sappiamo della gravidanza perché vorrei prima essere al corrente dei rischi

che potrei correre tenendo il bambino. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, lei va incontro ad un quarto cesareo e mi sento di dirle che i rischi che lei corre sono in sostanza di due tipi ma entrambi si possono in qualche modo monitorare e/o limitare. Da una parte, chi ha subito più tagli cesarei potrebbe andare incontro ad inserzione anomala della placenta, nel senso che potrebbe attaccarsi proprio in corrispondenza della breccia uterina. Se questo accadesse, lei dovrebbe essere monitorata con l’ecografia nel corso della gravidanza, in modo da comprendere se la placenta si sia intrufolata troppo in profondità a livello della breccia uterina.

Dall’altra, se lei dovesse andare incontro ad attività contrattile uterina prematura (ossia contrazioni uterine), esiste il rischio che il tessuto in corrispondenza della pregressa incisione uterina si assottigli fino a riaprirsi. Sarebbe una giusta precauzione, soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, mettere in campo delle forze “extra” per mandare avanti la cura dei lavori domestici. Lei è fortunata perché può contare sull’aiuto dei due figli maggiori per intrattenere quello più piccolo e anche, perché no?, dare una mano in casa.

Spero di averla aiutata. A disposizione se desidera per ulteriori informazioni o chiarimenti.



