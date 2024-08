Quarto cesareo: affrontarlo o rinunciare alla gravidanza?

Una domanda di: Luna

Sono la mamma di tre bambini il più piccolo ha un anno e mezzo, oggi o saputo di essere incinta e volevo un consiglio da lei se

mandare avanti la gravidanza essendo che dovrò fare un quarto cesareo e ho paura che interrompere la gravidanza mi farebbe più male. Ho bisogno di consigli non so cosa fare: dottore sono in panico… Spero mi possa aiutare grazie.



Cara signora,

nessun medico potrà mai, per deontologia professionale, suggerirle cosa fare in una simile situazione. L’unica cosa che è possibile dirle è che se è vero

che un quarto cesareo espone a dei rischi anche importanti lo è altrettanto che se ci si rivolge a una struttura sanitaria di alto livello, in cui

lavorano chirurghi di esperienza questi rischi possono essere contenuti al massimo. Non sarebbe certo questo il primo caso di quarto cesareo! La invito

a confrontarsi con il ginecologo che le ha effettuato i precedenti cesarei e che ben sa come stanno le cose e che saprà anche guidarla al meglio in

questa scelta. Di sicuro, qualunque sia la decisione prenderà, dopo aver superato questa circostanza difficile, dovrà pensare a una contraccezione efficace per

evitare di trovarsi ancora una volta in una simile situazione. La saluto con cordialità.

