Quarto cesareo: ci saranno problemi?

Dottoressa buongiorno.

Sono alla fine della quarta gravidanza che avverà tramite parto cesareo,il

quarto.

Ho un bimbo di 8 anni, una bimba di 6 anni e una bimba di tre, ho trent’anni.

Sono veramente spaventata… dovrei partorire i primi di ottobre.

Le altre gravidanze e operazioni sono andate benissimo ma all ‘ultima

operazione ho parlato con il chirurgo chiedendogli come fosse andata e mi sono sentita rispondere testualmente “ora basta però “.

Non so cosa pensare…





Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, forza e coraggio!

Lei è molto giovane per essere già al quarto cesareo e questo fa tremare i miei colleghi ginecologi che poi si ritrovano a doverla operare per dare alla luce i suoi figli.

La sua vita fertile presumibilmente sarà ancora di quindici anni, e a meno che lei e il marito decidiate di evitare ulteriori gravidanze è molto plausibile che lei rimanga nuovamente incinta. Come dice il proverbio: “piove sempre sul bagnato!”

Per chi la deve operare si tratta con grande probabilità di un intervento più difficile: non è al suo primo cesareo e potrebbero essersi create aderenze tra i tessuti uterini e gli organi pelvici circostanti (vescica, intestino, ureteri). Detto questo, con gli strumenti a disposizione nei nostri ospedali, si può essere ragionevolmente fiduciosi che le cose andranno per il meglio sia per lei che per il nascituro: siamo fortunati e non ce ne rendiamo conto!

Nel suo caso sono ormai trascorsi tre anni dal precedente cesareo e questo è un tempo adeguato per consentire la cicatrizzazione dei tessuti uterini. Mi sento quindi di rassicurarla che tutto andrà per il meglio anche questa volta. Mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



