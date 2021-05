Quarto cesareo: ci sono rischi?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, come ha potuto notare più figli si hanno più è facile rimanere incinta nonostante l’aumentare dell’età.

Le posso assicurare che la pillola del giorno dopo (sia Levonorgestrel che EllaOne) non comporta rischi sul nascituro in caso di fallimento e questa mi sembra già una buona notizia.

Rispetto al tema dei cesarei ravvicinati, in effetti andando incontro ad una gravidanza e ad un quarto cesareo, ci sono dei rischi potenziali. Riassumendo direi che si tratta di:

anomala localizzazione della placenta (con rischio di placenta accreta anteriore), formazione di aderenze pelviche tra utero e organi pelvici attigui ossia intestino/vescica/ureteri e infine il rischio di diastasi della breccia uterina (ossia la situazione di assottigliamento progressivo e infine cedimento della parete uterina in corrispondenza del pregresso taglio cesareo).

Per scongiurare questo rischio sarà importante per quanto possibile evitare gli sforzi (con bimbi piccoli che ancora portano il pannolino non sarà semplice) in modo da limitare le contrazioni uterine premature.

Eventualmente si potranno anche assumere degli integratori di magnesio per mantenere l’utero a riposo.

Anche se in gravidanza è possibile contemporaneamente allattare, forse nel suo caso sarebbe importante arrivare presto a sospendere perché le permetterebbe di risparmiare un po’ di energie.

Spero di averla aiutata e rincuorata…in ultimo le raccomando di non avere scrupoli a farsi aiutare a mandare avanti la casa e i suoi abitanti…noi mamme vorremmo sempre arrivare dappertutto ma è meglio non sopravvalutare le proprie forze!

Cordialmente.



