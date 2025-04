Quarto cesareo con precedenti aderenze: ci sono rischi?

Una domanda di: Adele Ho quasi 36 anni e ho scoperto 2 settimane fa di essere incinta ho già 3 figli tutti e 3 cesarei…volevo chiederle secondo lei ci sono rischi gravi anche di morte? All' ultimo cesareo mi dissero di non avere un'altra gravidanza per via delle aderenze…la mia ultima bimba ad ottobre compie 8 anni quindi diciamo che dall'ultimo parto sono passati 8 anni…volevo sapere da lei a quale rischi potrei andare incontro. In più ad ottobre ho fatto un intervento di bypass gastrico…grazie mille saluti.



Gentile signora,

se i medici che hanno in cura una donna la invitano a non avere più gravidanze significa che affrontarne un'altra la esporrebbe senza dubbio a rischi. Tra questi, un'emorragia al momento del nuovo cesareo che, a causa delle aderenze, sarà molto impegnativo per il medico che lo eseguirà. Vi è inoltre la possibilità che si formino ulteriori aderenze tra l'utero e gli organi adiacenti, per esempio la vescica. Va detto comunque che sono numerose le donne che hanno affrontato senza conseguenze numerosi cesarei e anche di questo è giusto tenerne conto per non preoccuparsi eccessivamente. Di sicuro la sua gravidanza richiederà un attento monitoraggio delle condizioni dell'utero a mano a mano che aumenterà di volume. Ma il suo ginecologo di sicuro saprà darle tutte le indicazioni del caso. Sono certo che se lei è di nuovo incinta, nonostante la raccomandazione dei medici, è

perché il desiderio di un quarto figlio ha vinto su quest'ultima. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

