Quarto cesareo (con presenza di aderenze): si può?

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Carla,

l’utero è un organo straordinario che tollera molto bene la procedura di taglio cesareo e guarisce in tempi rapidi e con un’ottima resistenza meccanica.

Nella mia esperienza ho assistito una mia paziente per 11 cesarei consecutivi e non ho mai assistito a lacerazioni dell’utero in corso di gravidanza.

Sono complicanze possibili ma un monitoraggio attento del decorso della gravidanza riduce questo rischio al minimo. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

