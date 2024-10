Quattro aborti consecutivi: precisazioni sulle indagini fatte

Una domanda di: Daniela

Salve,

grazie per aver dato una sua opinione.

In risposta alla sua richiesta le confermo che è stata eseguita anche isteroscopia con ricerca di plasmacellule, NK e colturale. È risultato

iperplasia ghiandolare semplice con componente polipoide, parziale e non atipica. Endometrio funzionale di tipo proliferarativo avanzato e con

lieve/moderata e diffusa ipotrofia ghiandolo-mucosa. Conta plasmacellule non coerente con edometrite cronica anche di grado minimo. Conta delle cellule

nk (cd56+) nei limiti di norma (2,5 cellule immuno reattive su 100 cellule stromalu: 2 5%).

Biopsia e colturale negativo. Per questo ho fatto girare progeffik per 6 mesi, che mi ha poi portato ad un ciclo di 26 giorni rispetto ai miei 30.

Di recente ho fatto la tiroide ed è risultato ft4 basso. Non ho mai avuto bisogno di fare raschiamento per fortuna e quindi non ho

mai potuto analizzare nulla. Se io e il mio compagno abbiamo però il cariotipo tutto nella norma, come potrebbe esserci un’anomalia cromosomica?

Siamo stati anche da una genetista a Bologna.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Daniela,

la possibilità di anomalie cromosomiche nei concepiti di normale assetto cromosomico varia in accordo all'età della gestante: 11% fino a 30 anni, che sale a 20% dopo i 40 e arriva a 35% dopo i 45 anni. Questo è normale e fa parte del modo in cui la natura crea la diversità genetica. Sono certo che il genetista bolognese le abbia spiegato le basi di questo aspetto della riproduzione. Come le ho detto ha bisogno di essere seguita da un buon centro abituato ad affrontare questo tipo di situazioni che sono frequenti e sono certo che potrà recuperare tutti i dispiaceri che ha dovuto affrontare.

