Queste beta-hCG vanno bene?

Una domanda di: Francesca

Le espongo un mio dubbio o meglio la mie ginecologa mi ha messo un po’ in ansia! Il mio ultimo ciclo risale al 19/12/21 il 22 gennaio effettuo un test il risultato positivo di 1/2 settimane. Il 26 gennaio mi reco dalla ginecologa per un’ecografia non si vede nulla e mi dice che di regola sono alla 5 settimana, la settimana dopo il 2 febbraio quindi per lei 6 settimana mi effettua un’altra eco addominale entrambe e si vede la camera gestazionale di 8 mm li panico mi dice che non va bene che dovrei sentire già il battito mi prescrive le beta da ripetere ogni 2 giorni promo dosaggio il 3 febbraio risultato 4575 il 5 febbraio 9033 e oggi 13227 gliele invio e mi dice non è ottimale e me le vuole far rifare venerdì insieme all’ecografia.

Non capisco perché mi mette così ansia: ho letto che potrebbe aver sbagliato il calcolo e che il battito si può sentire alla 7 o 8 settimana secondo la sua esperienza le beta vanno bene? E devo aspettare ancora a fare l’eco non vorrei che venerdì sia troppo presto! Grazie in anticipo buona serata!



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, il fatto che si sia vista la camera gestazionale in utero è certamente un buon segno. Attenda serenamente l’ecografia, che è corretto effettuare quando le è stata fissata: nelle prime fasi della gravidanza conta molto di più del dosaggio delle beta. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto