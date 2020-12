Questione di gruppo sanguigno

Una domanda di: Magdalena

Salve io e mio compagno abbiamo come gruppo sanguigno O positivo e il bimbo ha il gruppo A: è normale che accada?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, direi che non mi tornano i conti…per quanto ne sappia, da due genitori con gruppo sanguigno zero non può nascere un bambino di gruppo A. Data la delicatezza dell’argomento, prima di mettere in dubbio la reciproca fedeltà della vostra coppia, sarei dell’idea di verificare con precisione che effettivamente i vostri gruppi siano quelli e in secondo luogo tener presente che se il bambino in questione è un neonato, il suo gruppo sanguigno effettuato in occasione della nascita da prelievo su cordone ombelicale va preso “con le pinze” e verificato ulteriormente…potrebbero esserci delle sorprese!

Spero di esserle stata di aiuto, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



