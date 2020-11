Questione di gruppo sanguigno

Una domanda di: Claudio

Da un padre gruppo zero positivo e da una madre gruppo AB positivo può nascere un figlio gruppo zero negativo?





Gentile Claudio,

no, dall’incrocio indicato non possono nascere figli con sangue 0 negativo. Possono nascere solo figli o A o B. Con cordialità.

