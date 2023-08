Questione di incombatibilità tra gruppi sanguigni

Una domanda di: Maria Lucia

Mi hanno riferito che se ambo i genitori sono di gruppo 0 positivo , dopo il primo figlio (anch’esso 0 positivo) il secondo figlio può nascere con problemi. Ho di base una conoscenza scientifica tale da sapere come funzionano anticorpi, antigeni, gruppi sanguigni e compagnia bella. So che se con mamma gruppo 0 se il primo figlio nasce A o B si creano gli anticorpi al momento del parto e quindi con un secondo figlio dello stesso gruppo sanguigno potrebbero esserci problemi. Ma se tutti sono 0+ (e quindi se il secondogenito potrebbe essere o 0+ o 0- al massimo) come potrebbe avere problemi il secondo nato? È solo una diceria o c’è una base scientifica reale?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora Maria Lucia, fortunatamente la sua base scientifica le ha già permesso di trarre le dovute conclusioni, cioè l’ordine di genitura e l’incidenza di “problemi” non ha nessuna relazione con il sistema di antigeni ABO. I problemi che possono manifestarsi nel secondogenito o in gravidanze successive alla prima, riguarda il sistema Rh, non l’ABO. In pratica, una mamma Rh negativa con un partner Rh positivo genera un embrione che esprime l’antigene “positivo” e, qualora il sangue fetale passi nella madre come può accadere durante il parto, verranno generati anticorpi contro l’Rh positivo. Una difesa contro un antigene estraneo a sé. In una seconda gravidanza questi anticorpi, non ancora presenti al momento della nascita del primo bambino, sono in grado di danneggiare i globuli rossi del secondogebnito in quanto attraversano facilmente la placenta. Fortunatamente dagli anni 70 è possibile bloccare i globuli rossi “positivi” appena entrano nel sangue materno. Il secondogenito non presenterà nessun problema. Spero di aver messo le cose a posto : sistema ABO nessun problema, sistema Rh possibile incompatibilità in caso di Rh negativo della madre. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto