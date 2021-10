Quetiapina: è compatibile con l’allattamento?

Una domanda di: Antonia

Ho una domanda per l’allattamento con l’uso di psicofarmaci. Sto prendendo

una pastiglia di 400 mg quetiapina di sera. Secondo Lei, posso comunque allattare?

Mi piacerebbe tanto allattare…

Grazie per la risposta!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, non mi ha precisato due informazioni rilevanti ossia: come mai deve assumere la quetiapina e quanto tempo ha il bimbo/a che desidera allattare. In ogni caso, le posso confermare che la quetiapina è un farmaco compatibile sia in gravidanza che in allattamento.

In gravidanza, è meglio restare entro i 100 milligrammi al giorno di dosaggio.

In allattamento, fortunatamente, non c’è questo limite dato che il farmaco arriva in quantità davvero limitata nel latte materno, tanto che l’esposizione del lattante alla quetiapina è stata stimata inferiore allo 0.2% della dose materna.

Solitamente, un farmaco è compatibile in allattamento se l’esposizione del lattante non supera il 10% della dose materna.

Immagino sarà utile confrontarsi anche con il pediatra e lo psichiatra per avere il nulla osta definitivo.

Le segnalo un sito interessante da sottoporre ai miei colleghi in caso non fossero convinti:

http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/quetiapine-fumarate/product/

Resto a disposizione in caso di necessità, cordialmente.



