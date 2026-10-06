Quinta gravidanza, dopo 4 cesarei: proseguirà?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/10/2026 Aggiornato il 06/10/2026

Anche se oggi è possibile, molto più rispetto al passato, tenere tutto sotto controllo e limitare i rischi, prevedere con esattezza come e se proseguirà una gravidanza è realmente difficile.

Una domanda di: Giulia
Ho 42 anni, con 4 tagli cesarei (2002, 2018, 2021, 2025). Al pronto soccorso mi hanno ricoverato in via preventiva perché la camera gestazionale (7mm) è vicina alla cicatrice dei vecchi cesarei. Le beta sono in aumento e non avendo dolori mi hanno rimandato a casa. Vorrei sapere se c'è la possibilità di portare a termine la gravidanza e quali sono i rischi. L'impianto dovrebbe essere a circa 2.8 mm dalla cicatrice ( se ho capito bene).

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
per prima cosa teniamo presente che si tratta di una gravidanza appena iniziata e come forse già saprà, nel primo trimestre è massimo il rischio che una gravidanza possa spegnersi e andare quindi incontro ad aborto spontaneo. Metto le mani avanti per via della sua età non più così giovane anche se occorre precisare che le mamme di tanti figli hanno un bonus in fertilità e in un certo senso rimangono "giovani" più a lungo delle coetanee...i figli ci fanno ringiovanire, in un certo senso!
Immagino quindi le sia stato proposto un controllo ecografico a distanza per monitorare la comparsa dell'embrione nella camera gestazionale (anche qui, parlo al singolare ma nelle donne più mature sono un fenomeno abbastanza frequente le gravidanze gemellari...). Io dubito che la camera sia localizzata a soli 2,8 mm dalla cicatrice: presumo siano 2,8 centimetri semmai! L'incisione del cesareo si effettua alla base del corpo uterino, nell'area di passaggio tra la cervice (o collo dell'utero) e l'utero stesso, quindi in una sede più bassa rispetto a quella normale per l'impianto della gravidanza. Se si trattasse proprio di 2,8 millimetri di distanza, immagino che ci potrebbe essere anche il rischio di una placenta accreta (ossia che si insinua più in profondità del normale nella parete muscolare dell'utero) ma...non vorrei darle delle preoccupazioni inutili: dovrebbe essere tutto scritto nel referto che le è stato consegnato (o almeno così presumo). Anche se oggi si cerca di controllare tutto e di prevenire tutti i possibili rischi, immagino che con quattro figli abbia già constatato quanto siamo esposti comunque a pericoli continui e quanto poco sia in nostro potere evitarli tutti. Ad esempio il rischio che i figli portino a casa i pidocchi o gli ossiuri...credo sia praticamente ineliminabile. Rispetto alla sua gravidanza attuale, certamente ci sono dei pericoli e possiamo agire per limitarli al minimo ma vorrei sottolineare anche la bellezza di essere rimasta incinta (tante donne della sua età darebbero non so cosa per essere al suo posto!) e di essere già mamma di quattro tesori che comunque vada questa gravidanza le saranno accanto con il loro affetto e la loro sfavillante gioia di vivere.
Spero di averla rassicurata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

Quinta gravidanza, dopo 4 cesarei: proseguirà?

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