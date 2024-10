Quinta settimana di gravidanza: non si vede l’embrione e si evidenzia un distacco

Una domanda di: Angelica

Le scrivo perché in questo momento vivo in un mood un po’ ansiolitico. Sono alla 5^ settimana della mia terza gravidanza con un distacco di 11 mm, la prima gravidanza è andata bene, la seconda si è interrotta alla nona settimana, non c’era più battito. Perciò in questo momento non so cosa pensare e come reagire. Ho un vulcano di 1 anno e 3 mesi che per fortuna un po’ mi tira su. Ieri ho fatto la prima visita per cercare di placare le mie mille ansie ed è andata peggio. C’era solo la camera ad ora con questo distacco di 11 mm, sinceramente non capisco il motivo, perché è praticamente dal concepimento che faccio uso di progesterone, mattina e sera, perciò credevo che sarebbe andato bene. Martedì prossimo incontrerò nuovamente la mia ginecologa per vedere come procede, ma ho paura. Ad oggi l’unico sintomo che ho sono i crampi. Come mi dovrei comportare?



Gentile signora, comprendo la sua ansia, ma purtroppo non ci sono risposte certe alle sue domande. Non c’è che attendere almeno due settimane finché nell’utero, oltre alla camera gestazionale, siano visibili l’embrione e soprattutto il battito cardiaco. Se nel frattempo non ha perdite di sangue, interpretare il distacco non è semplice. Infatti potrebbe trattarsi di un non completo accollamento della camera gestazionale, ancora non avvenuto data l’epoca gestazionale così bassa, piuttosto che un distacco vero e proprio. In gravidanza, a mio parare l’ecografia andrebbe effettuata non prima dell’ottava settimana, proprio per non trovarsi poi in situazioni erroneamente ansiogene. Per quanto poi riguarda il progesterone, non vi è alcuna evidenza che, in un caso come il suo, sia utile, in epoca così precoce. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

