Raccolta di sangue sotto la placenta: perché succede?

Una domanda di: Ela

Salve! Sono incinta di 10 settimane +4. Tutto procede benissimo, il bimbo/a sta bene, battiti regolari però sabato sera ho avuto delle piccolissime perdite di colore marrone (poco e niente). Mi sono recata al PS del mio paese e mi hanno tenuta sotto osservazione fino a oggi, martedi. Dolori non ne ho, perdite ne ho avute sabato poco e ieri mattina ancora meno di sabato! Oggi mi hanno dimessa dicendomi di restare a riposo fino alla 13 settimana, quando avrò l’ultima visita del primo trimeste. Mi hanno detto di continuare l’acido folico e mi hanno aggiunto il progesterone 2×1 e “spazmex” (non so se In italia si chiama così) ma servirebbe per i dolori e per aiutare la gravidanza. Nell’eco fatta prima di dimettermi il bimbo/a stava bene e anche il battito soltanto che sotto alla placenta vedeva un “ammasso di sangue”: chiedo scusa perchè forse non sto traducento tutto alla perfezione! Adesso continuerò con il riposo e le medicine, però più che altro volevo sapere da cosa dipende questo problemino. Vorrei rassicurarmi solo che tutto passerà e se in questo caso posso comunque stare seduta sul divano, alzarmi per apparecchiare la tavola e cose normali. Grazie mille.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, si è verificato un distacco tra le membrane e la parete dell’utero che ha creato una raccolta di sangue che ha provocato le perdite. Adesso la raccolta auspicabilmente si organizzerà e andrà a scomparire. In questo periodo potrà vedere delle lievi perdite di sangue scuro. Perché questo accada non lo sappiamo né sappiamo quale sarà l’evoluzione. Nella maggior parte dei casi tutto finisce in niente. Qualche volta la gravidanza si interrompe e in questo caso le perdite diventano di sangue rosso vivo. La terapia che le hanno dato è corretta. Il riposo però non serve a molto. Non dico che possa correre la maratona ma certamente può svolgere le faccende di casa basilari [niente pulizie di Pasqua, ma la normale ruoutine sì]. Nelle prossime ecografie si vedrà qual è l’evoluzione. Le faccio i miei più sinceri auguri.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto