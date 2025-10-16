Radiografie al collo dopo una caduta: erano proprio necessarie?

Una domanda di: Alessandro

Dopo una caduta giocando in giardino, mia figlia di 4 anni lamentava male al collo seppur muovendolo e cosi abbiamo deciso di portarla in ospedale. In maniera abbastanza sbigrativa il dottore del p.s. le ha richiesto una lastra al collo. Arrivati in radiologia, il tecnico le ha poi fatto 4 radiografie (due di base piu una ripetuta due volte al "dente", dicendomi al termine che non servivano a nulla in quanto "un bimbo che muove cosi il collo sicuramente non ha niente" e che lui si limitava ad eseguire quanto ordinato dal dottore visitante. A questo punto domando che valutazioni di rischio/beneficio hanno fatto i due dottori su mia figlia per prescriverle ed eseguire con tale pressapochismo 4 RX e soprattutto è possibile che le procedure di un ospedale consentano di effettuare radiografie con tanta leggerezza anche a bimbi piccoli. Distinti saluti.

