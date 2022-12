Raffreddore dopo il vaccino anti-CoVid-19: è un effetto indesiderato?

Una domanda di: Gabriella

Ho 71 anni, ho fatto la quarta dose di vaccino anticovid, a 12 ore di distanza ho avuto febbre 38 per 24 ore, nelle successive 12 ore mi è comparso un crescente raffreddore, tuttora in atto a 72 ore dal vaccino con continua rinorrea. Può essere una reazione al vaccino? O devo fare un tampone? Premetto che al momento della inoculazione non avevo alcun sintomo. Grazie.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Cara signora, la rinorrea (raffreddore) non è inclusa tra gli effetti indesiderati della vaccinazione contro il Sars-CoV-2, che provoca l’infezione CoVid-19. È verosimile che il fatto che il suo raffreddore sia comparso poco tempo dopo la vaccinazione sia frutto di una coincidenza. Noi non possiamo sapere a quale virus sia dovuto questo suo raffreddore, anche se la variante del coronavirus oggi in circolazione non dà rinorrea tra i suoi sintomi più caratteristici, che sono invece febbre (anche non molto alta), tosse secca, spossatezza. Eseguire un tampone è comunque sempre una scelta prudente. In ogni caso, le raccomando di indossare la mascherina, fino a quando il raffreddore sarà scomparso del tutto, quando viene a contatto con altre persone. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto