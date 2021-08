Raffreddore in allattamento: che fare?

Una domanda di: Debora

Ho una bimba di quasi 5 mesi che allatto a richiesta, domenica scorsa

sono andata in piscina nonostante piovesse e facesse freddo così mi sono presa un mega

raffreddore. Cosa posso prendere per curarmi? E alla bimba succede

qualcosa?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

latte e miele e lavaggi nasali con soluzioni saline sono i rimedi a cui si può ricorrere senza problemi. Se però dovesse salirle la febbre o la congestione nasale dovesse diventare così importante da ostacolare la respirazione, può senz’altro assumere del paracetamolo per bocca, anche se sta allattando. Con cordialità.

