Ragazzina alta 169 centimetri, ma in famiglia è considerata bassa

Una domanda di: Maria

Sono la stessa signora che aveva fatto la domanda sulla mancanza di peli ascellari in una ragazzina. Completo le informazioni per avere una risposta. La metsruazione di mia figlia di quasi 13 anni è arrivata per la prima volta questa settimana, la pediatra invece aveva detto che non era ancora nello stadio per l’arrivo del ciclo, ed invece è arrivato. Lei non cresce da tantissimo tempo, il suo piede non cresce da 3 anni. La nostra famiglia, per genetica è molto alta, le donne sono approssimativamente 180 cm in su, e gli uomini da 186 cm a 198 cm. Mia figlia non ha avuto il famoso scatto di crescita che precede l’arrivo del

ciclo, ho parlato con la pediatra tante volte, e mi sono sempre fidata, però mi preoccupa abbastanza, lei in questo momento ha quasi 13 anni, 169 cm per

46 kg. Ragazza estremamente sportiva, attiva, alimentazione molto sana, soprattutto in frutta e verdura, non ama particolarmente la carne, assume

vitamine e magnesio e potassio, soprattutto durante l’anno che fa tanto allenamento. Fratelli che sono alti da 178 cm (ancora in età di crescita) a

194 cm (ancora in età di crescita). Lei è veramente minuta, magrissima, siamo una famiglia di persone magre, ma nessuno è come lei. Non trovo nel

patrone genetico nessuno che può giustificare che lei sia così piccola, so che ha una ottima altezza per la media, ma non per il suo patrimonio genetico

di varie generazioni. Non so se sia il caso di parlare con un endocrinologo,



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora,

è davvero difficile darle una risposta. Sua figlia è già ampiamente sopra la media per la statura delle donne italiane e potrà ancora crescere anche 7-8 centimetri. Va ricordato che la “bassa statura” corrisponde nelle femmine a un valore inferiore a 150 e questa ragazzina è già 19 centimetri sopra. Certo gli altri famigliari sono molto alti, ma è assolutamente possibile che in qualche caso ci sia in una famiglia qualcuno meno alto, qualche donna che non raggiunge i 180 centimetri (non userei l’aggettivo “bassa” perché mi sembrerebbe fuori luogo parlando comunque di stature superiori ai 170 centimetri, come sarà senza dubbio quella di sua figlia).

A presto

