Ragazzina che non ha ancora avuto il menarca

Una domanda di: Lucia

Mia figlia ha 14 anni e ancora non ha avuto la prima mestruazione. Posso stare tranquilla oppure devo preoccuparmi? Grazie.





Gentile signora,

purtroppo non mi riferisce un dato di fondamentale importanza, ovvero se sono già comparsi i segni che anticipano l’arrivo delle mestruazioni ovvero il bottone mammario (primo abbozzo dei seni) ela peluria sul pube. Il termine massimo per la comparsa di queste manifestazioni è rappresentato dai 13 anni e sei mesi. Se entro quest’epoca sono comparsi si può stare tranquilli, visto che successivamente possono trascorrere addirittura 18-24 mesi prima dell’arrivo del menarca. Quindi, se sua figlia ha la peluria sul pube e un accenno di mammelle occorre solo aspettare: le mestruazioni arriveranno. Tenga presente che la data del menarca è influenzata dalla familiarità, cioè è facile che le figlie abbiano la prima mestruazione alla stessa età in cui è arrivata alla loro madre. Se, invece, nella sua ragazzina non fosse ancora apparso alcun segno, diventa opportuno un controllo dda effettuare in un centro di endocrinologia pediatrica. Con cordialità.

