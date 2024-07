Ragazzina con la polmonite: guarirà?

Una domanda di: Isabella

Salve le avevo scritto anche tempo fa perché con mia figlia ho un problema: non riesco a darle le medicine quando non sta bene, solo il paracetamolo in supposte, altrimenti vomita. Adesso ha preso la polmonite, in ospedale non l’hanno voluta tenere, ha la PCR a 50 e anche la pediatra mi ha prescritto iniezioni antibiotico. Secondo il suo parere ne uscirà con questo antibiotico? Sono molto preoccupata, grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

mi pare che ora la situazione sia sotto controllo visto che è stata ricoverata e curata con le cure appropriate prescritte dai sanitari. Sicuramente in ospedale le terapie che vengono somministrate sono corrette e soprattutto possono essere eseguiti controlli per verificare il buon esito della malattia: sappia che in generale la broncopolmonite trattata in modo opportuno ha una evoluzione verso la guarigione. Per tutto il resto, le consiglio di confrontarsi con la pediatra per cercare di individuare l’origine delle difficoltà manifestate dalla sua ragazzina. Cordialmente.

