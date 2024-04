Ragazzina di 12 anni che soffre molto il caldo

Una domanda di: Luciana

Buongiorno dottore,

mia figlia di 12 anni soffre molto il caldo, anche quando questa sua percezione è ingiustificata dalle condizioni esterne. So che può essere

normale nei ragazzi in quanto coinvolti nella produzione di testosterone e mi chiedo se questo vale anche per le ragazze o se invece la sensazione di

calore sia sintomo di qualche disturbo. Le specifico che mia figlia fa sport, mangia tutto e non ha ancora avuto lo sviluppo. La ringrazio e le

auguro una buona giornata.



Gianni Bona Gianni Bona Cara signora,

lei ha senza dubbio avuto un'ottima intuizione. La sensazione di calore che la sua ragazzina avverte spesso è dovuta di certo a quando a breve le accadrà sotto il profilo ormonale. La pubertà è ormai alle porte e, con le debite proporzioni, possiamo paragonare questo cambiamento a cui sua figlia andrà incontro a quello che accade alle donne al termine della vita fertile, quando compaiono le famose vampate. Anche quese ultime sono dovute infatti a variazioni relative ai livelli ormonali. Ci faccia caso: tutte le adolescenti hanno sempre caldo: le si vede in giro anche nelle giornate in cui la temperatura è rigida con i giacconi slacciati, i maglioni che scoprono il punto vita, i calzini cortissimi e le caviglie nude. Quella che attende sua figlia e tutti gli adolescenti è una vera e propria tempesta ormonale che per sua caratteristica rende sia i maschi che le ragazze poco sensibili al freddo e con una tendenza a sentirsi accaldati anche quando agli adulti sembra impossibile. Stia dunque tranquilla, non c'è nulla di cui preoccuparsi, anche se penso che sia molto bello che lei si sia fatta e mi abbia fatto questa domanda: è segno di attenzione, cura e premura. Cordialmente.