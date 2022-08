Ragazzina di 13 anni (ancora) senza mestruazioni

Una domanda di: Sonia

Mia figlia ha 13 anni e mezzo, pesa 45 kg ed è alta 165 centimetri. Otto mesi fa ha avuto due piccole perdite di sangue (credevo fosse il menarca ma non sono continuate), è successo altre due volte ma il ciclo non è comparso. Lo scorso anno il mio ginecologo le ha fatto un’eco ed era tutto nella norma ma il ciclo non compare. I caratteri sessuali primari adesso ci sono, come dobbiamo muoverci? Ha finito la terza media ed è l’unica senza mestruazioni. Io mi sono sviluppata a 12 anni e mezzo. Grazie mille.



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora, innnazi tutto la ringrazio per avermi dato tutte le informazioni utili per risponderle. Non so dirle se possiamo o no considerare “menarca” la prima perdita di sangue che si è verificata otto mesi fa nella sua ragazzina, tuttavia quello che conta è che il bottone mammario (primo abbozzo di mammella) o addirittura il seno siano comparsi, così come la peluria pubica. Voglio subito tranquillizzarla dicendole che fino ai 14 anni e mezzo è considerato normale che il ciclo mestruale non sia ancora comparso stabilmente, soprattutto se i segni di cui abbiamo parlato prima si sono già evidenziati. Tuttavia, per togliersi ogni dubbio le consiglierei di rivolgersi a un centro di endocrinologia pediatrica, dove probabilmente prescriveranno a sua figlia l’analisi del sangue per i dosaggi ormonali: servirà ad avere la certezza che non ci siano anomalie. Ne discuta con il suo pediatra di famiglia, che potrà indirizzarla all’attenzione dei colleghi endocrinologi. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

