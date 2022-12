Ragazzina di 14 anni con mal di testa e vertigini: cosa può essere?

Una domanda di: Maria

Salve, ho mia figlia a 14 anni. Attualmente è dimagrita e ha sempre vertigini e mal di testa. Mi sono preoccupata e il pediatra mi ha fato fare una visita al cuore. Abbiamo ho fatto le analisi del snague ed è emerso un colesterolo molto basso: non so se possa dipendere da questo.



Gentile signora,

non credo che tutti i disturbi segnalati dipendano dal colesterolo basso. Inoltre un unico valore alterato va valutato e interpretato alla luce di tutti gli altri. L’unico valore alterato è quello del colesterolo? Gli altri esami vanno tutti bene? In realzione al colesterolo, la situazione si può controllare con una alimentazione equilibrata e con tanta verdura e frutta, fino a 5 volte al giorno. Negli esami eseguiti controlli che sia stato inserito il test per la ricerca della celiachia, che spesso può determinare i disturbi che lei ha citato. Ricordi anche che a questa età si devono mettere in conto possibili disagi psicologici, ovviamente dopo aver escluso problemi di malattie fisiche: in genere celiachia o alterazioni della tiroide o anche anemia. Non mi dice inoltre di quanto è dimagrita e anche quetso è un dato da valutare: il vostro pediatra come si è pronunciato al riguardo? Davvero per me è difficile potermi esprimere in modo esauriente sulla base di informazioni scarne. Il mio consiglio è di confrontarsi ancora una volta con il pediatra curante. Cari saluti.

