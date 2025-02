Ragazzino con vertigini: cosa può essere?

Una domanda di: Elvira

Ho mio figlio che ha 13 anni che da due anni soffre di vertigini. Ora vi spiego tutto. Lui frequenta il Taekwondo e ogni 10/14 giorni accusa delle forti vertigini e quando torna a casa dopo la palestra si associa al vomito. Questo è ogni 10/14 giorni. Invece se non pratica sport sono vertigini lieve Senza vomito. Allora sono andata da vari specialisti. Tra cui neurologhi, 5 oculisti, 5 otorini etc . Dove mi chiesero di fare la risonanza magnetica encefalica. E tra tutti gli esami che gli ho fatto tra cui anche l'esame vestibolare è tutto negativo per fortuna. Il primo neurologo aveva percepito che il ragazzo ha il nistagmo ma altri no. Alcuni otorini mi hanno chiesto di fare manovre vestibolari ma altri no. Oculisti è tutto nella norma anche perché ha portato gli occhiali da piccolo ma ora non c'è liha più perché sta bene è guarito dall'astigmatismo. In realtà dottore questo fattore lo ha ancora e non

abbiamo ancora capito cos'è. Altri dottori mi hanno detto che sarà la crescita, lo sviluppo. Mi potete aiutare voi?