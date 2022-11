Ragazzino di 12 anni che ha cambiato modo di fare: gelosia per la sorellina o adolescenza?

Una domanda di: Giovanna

Buongiorno dottoressa le scrivo in merito al comportamento di mio figlio di 12 anni che da un paio di settimane sta avendo un comportamento non suo, risponde male, a scuola è distratto e si arrabbia facilmente, io sono all’ottavo mese ed ho paura che sia una forma di gelosia verso le sorelline in arrivo, mi potrebbe dare qualche consiglio di come comportarmi? La ringrazio.



Cara signora, può darsi che stia iniziando la fase adolescenziale, che è caratterizzata proprio da irritabilità (che si esprime con modi sgarbati, atteggiamenti svagati, diminuzione dell’interesse per lo studio, meno attenzione alle parole degli insegnanti. È un periodo difficile per i genitori ma creda ancora di più per i ragazzini che si trovano a viverlo, crescere in tanti momenti è faticoso, a volte perfino doloroso. Suo figlio si sta avviando verso un’epoca della vita in cui deve necessariamente prendere le distanze dal bambino che fino a poco fa era e questo lo costringe a prendere le distanze anche da voi, da lei. Sì, smetterà di adorarvi, di adorarla, perché se così non fosse non riuscirebbe a recidere quel cordone ombelicale che di fatto deve tagliare per incamminarsi a passo sicuro verso il prezioso traguardo dell’autonomia. No, non credo che gli atteggiamenti che riferisce dipendano dalla gelosia nei confronti della sorellina in arrivo: è troppo grande per avere paura che una neonata lo derubi del vostro affetto, è troppo grande per suggerirci che abbia gli stessi sentimenti che è normale nutra un bambino con molti meno anni di lui. Posso sbagliare ovviamente, tuttavia più ci penso più propendo per l’ipotesi che i nuovi comportamenti dipendano dall’ingresso a pieno titolo nell’epoca dell’adolescenza, più che dalla novità. Il mio consiglio è di accogliere questa fase con comprensione, affetto e soprattutto grande pazienza. Si apra all’ascolto, non sia tentata dallo scontro, cerchi di sollecitare il dialogo, però senza insistere, senza forzare troppo. Gli chieda, per esempio, con tono di sincero e affettuoso interesse cosa ne pensa della sorellina, lo coinvolga nella scelta del nome, gli dica che questa bimba è molto fortunata ad avere un fratellone. Cerchi di non sottolineare eccessivamente le sue intemperanze, le sue rispostacce, non si faccia vedere afflitta (gli adolescenti dopo aver ferito i genitori possono sviluppare sensi di colpa intollerabili), ma neppure gli consenta di esagerare. Sia gentile ma ferma nell’esigere rispetto, nell’imporre che non passi i limiti della normale buona educazione, a casa e anche a scuola. Passerà, ne sia sicura, ma di certo prima che succeda la sua tolleranza verrà messa più volte a dura prova. Tocca a tutti i genitori degli adolescenti, se la può consolare. Le faccio i miei migliori auguri per la sua nuova maternità Cari saluti.

