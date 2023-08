Ragazzino in sovrappeso che ha paura di avere il pene piccolo

Una domanda di: Un lettore

Salve, cosa ne pensa di un 15enne alto 1.73 x 142 kg (prima pesavo 167) che teme che il suo pene di 9 cm e da eretto 13 centimetri

non possa soddisfare sessualmente la partner. Da precisare che circa 9-10 chilogrammi di grasso sono concentrati nelle cosce. Sta comunque cercando di dimagrire.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile lettore,

questo peso, che esprime una grave obesità, come di certo saprete, abbassa il livello di ormoni androgeni (maschili) e questo sì produce effetti rilevanti sull’attività sessuale. Può infatti provocare deficit dell’erezione e calo del desiderio. La dimensione del pene è irrilevante anche perché probabilmente è mascherata dal cuscinetto di grasso presente di sicuro a livello pubico, ma ripete questo è il minore dei problemi. Inoltre, prestazioni sessuali a parte, un peso eccessivo apre la strada a tantissimi altri rischi, il cui elenco di certo vi è noto. L’imperativo categorico deve dunque essere quello di dimagrire, sotto la guida di un nutrizionista esperto. Qui non si tratta di “fare una dieta dimagrante” ma di CAMBIARE RADICALMENTE L’APPROCCIO CON IL CIBO. Significa che questo ragazzo deve iniziare a seguire un’alimentazione davvero sana oltre che ragionevolmente calorica. Importantissimo è inoltre che faccia movimento, inizialmente può andare bene il nuoto, poi via via potrà senz’altro pensare anche a uno sport di squadra che lo coinvolga e sia di incentivo per mantenere uno stile di vita responsabile. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto